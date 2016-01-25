«Леванте» - «Лас-Пальмас». Смотреть онлайн

В понедельник будет завершаться матчем 21-й тур испанского чемпионата, в котором встретятся "Леванте" и "Лас-Пальмас". Обе команды можно считать аутсайдерами, но тем интереснее будет борьба в этой встрече.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Леванте" - "Лас-Пальмас". Начало в 22:30, не пропустите!