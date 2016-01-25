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    ЦСКА возвращается в Испанию

    В понедельник ЦСКА отправится в испанский Кампоаморе, где только 21 января завершился первый сбор команды. Второй сбор рассчитан до 6 февраля. На нем соперниками красно-синих станут норвежский "Одд" (28 января), загребское "Динамо" (31 января), норвежская "Волеренга" (3 февраля) и молдавская "Дачия" (6 февраля).

    По плану на втором сборе в общую группу вернутся защитники Василий Березуцкий и Георгий Щенников, хавбеки Роман Еременко и Сергей Ткачев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2016 09:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 25 января 2016, 13:07

      Ко второму сбору нужно уже подписывать Широкова и Игнатьева!

      3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > CSKA-39- 25 января 2016, 16:13

      Эмм, а Игнатьев зачем? Средняя линия и так переполнена. Вот форвард нужен. Нет, если подпишут, я не против, но смысл?

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Майор Дзагоев 25 января 2016, 17:51

      Натхо сдал, а Игнатьев и на фланге сыграть может.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > CSKA-39- 26 января 2016, 22:52

      Натхо сдал временно из-за неприятных повреждений, так что далеко не факт, что си проблемы надолго. А по краям сыграть могут Тошич, Головин, Муса, Миланов, Ткачев, при большой надобности Дзага (а может, и Амир Натхо). Так что еще раз повторюсь - против приобретения не буду, но вопрос о смысле такового остается открытым.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 января 2016, 09:16

      за свежей травкой поехали

      -3
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      Рейтинг: +1608

      кто там > REDWHITE_ 25 января 2016, 10:14

      очередная шутка за сто от отбитой парасюшки=)

      2
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