ЦСКА возвращается в Испанию

В понедельник ЦСКА отправится в испанский Кампоаморе, где только 21 января завершился первый сбор команды. Второй сбор рассчитан до 6 февраля. На нем соперниками красно-синих станут норвежский "Одд" (28 января), загребское "Динамо" (31 января), норвежская "Волеренга" (3 февраля) и молдавская "Дачия" (6 февраля).

По плану на втором сборе в общую группу вернутся защитники Василий Березуцкий и Георгий Щенников, хавбеки Роман Еременко и Сергей Ткачев.