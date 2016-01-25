«Спартак» заинтересован в Игнатьеве

Переход полузащитника Владислава Игнатьева в "Динамо" можно считать сорванным. Случилось это из-за того, что "Динамо" не смогло договориться о трансфере Юрия Жиркова в "Зенит". Известно, что свой интерес к бывшему футболисту "Кубани" проявляет столичный "Спартак".

Напомним, что 29-летний Игнатьев сейчас находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с "Кубанью" из-за долгов. В текущем сезоне Игнатьев провел 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.