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    «Спартак» заинтересован в Игнатьеве

    Переход полузащитника Владислава Игнатьева в "Динамо" можно считать сорванным. Случилось это из-за того, что "Динамо" не смогло договориться о трансфере Юрия Жиркова в "Зенит". Известно, что свой интерес к бывшему футболисту "Кубани" проявляет столичный "Спартак".

    Напомним, что 29-летний Игнатьев сейчас находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с "Кубанью" из-за долгов. В текущем сезоне Игнатьев провел 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2016 08:19
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 января 2016, 08:51

      не нужен

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