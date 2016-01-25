Каборе: «Кубань» в кризисе, а «Краснодар» продолжает прогрессировать»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе признался, что до сих пор следит за событиями, которые происходят в «Кубани», которой он на данный момент принадлежит.

«Я благодарен этому клубу, он открыл для меня Россию. Да, проблем там хватало. Я люблю решать большие задачи, а в "Кубани" часто было не до этого. Мы слышали обещания, потом опять обещания, но за ними ничего не следовало. Вот взять историю с увольнением Гончаренко. Это же очень сильный специалист. Почему его уволили? Для меня это до сих пор загадка. Я уезжал в тот момент в сборную и когда вернулся, был просто в шоке.

Но я все равно желаю "Кубани" только удачи. Оба краснодарских клуба вышли в 1/4 финала Кубка России и могут встретиться в финале. Вот пусть так и случится. К слову, я ведь до сих пор принадлежу "Кубани".

Очевидно, что «Кубань» в кризисе, а «Краснодар» продолжает прогрессировать. Так что желаю своей бывшей команде преодолеть этот сложный период, а сам сделаю все, чтобы побеждать с нынешними партнерами. С нетерпением жду первого матча на нашем новом стадионе. Другое дело, что он откроется только летом, а у меня к тому времени уже закончится аренда. Останусь ли я в команде – вопрос», - признался Каборе.

Напомним, что Каборе появился в «Кубани» в 2013 году. В августе 2015 года он подписал договор аренды с «Краснодаром», который рассчитан до 31 мая 2016 года с возможностью выкупа трансфера.