Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри: «Рома» не давала нам играть в свой футбол»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил сложности реализации голевых моментов в матче с «Ромой» (1:0) в рамках 21-го тура итальянского чемпионата.

    «Получился очень тяжелый матч, в котором «Рома» не давала нам играть в свой футбол. Мы были хороши в первые 20 минут, но Дибала и Манджукич не смогли реализовать свои моменты. Дибала в первом тайме слишком сильно смещался на правый фланг и не находил свободных зон. Но в концовке он забил отличный гол.

    Побеждать в 11 матчах подряд в серии А нелегко, особенно после того как затратили много сил в среду в кубковой игре с «Лацио».

    «Наполи» сейчас очень хорош, но мы должны быть еще лучше, постараться обойти их», - сказал Аллегри.

    Напомним, что в турнирной таблице серии А «Ювентус» после 21 матча занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Наполи» на два очка.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2016 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11