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    Булыкин: «Работать со средними футболистами и с игроками хорошего уровня – разные вещи»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил свое мнение по поводу того, в каких клубах стоит начинать тренерскую карьеру бывшим игрокам высокого уровня. Также футболист отметил, что работа в больших клубах значительно отличается от клубов, не решающих серьезных задач.

    "Бывшие футболисты такого уровня, как Карпин, должны начинать с хороших команд. Но кто им будет доверять? И будут ли им позволять делать покупки нужных игроков? А в низших лигах и психология, и организация совсем другая, чем та, что видели эти бывшие футболисты за время своей карьеры.

    Аленичев прошел эту школу с низших российских лиг? И чего он добился? Что ему это дало? Вывел "Арсенал" в Премьер-лигу? Работать со средними футболистами и с игроками хорошего уровня – разные вещи. В низших лигах командам ставится простой футбол, потому что учить ребят прописным истинам нет смысла. Если тренер хочет добиться высокого результата – ему нужны исполнители соответствующего уровня. Там все по-другому. Аленичев не будет учить футболистов "Спартака" тому же, чему учил игроков "Арсенала", – сказал Булыкин.

    Источник: Euro-football.ru

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    25.01.2016 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 января 2016, 02:25

      СОГЛАСЕН...НО НЕПРАВ ДВАЖДЫ У КАРПИНА В СПАРТАКЕ БЫЛ ФАКТИЧЕСКИ КАРТ=БЛАНШ

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 января 2016, 02:02

      Не прав Дмитрий,Аленичев игру у Арсенала выстроил,надо было видеть как до его и прихода таких игроков как Титов,играл Арсенал,уровень игры на много поднялся

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