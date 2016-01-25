Булыкин: «Работать со средними футболистами и с игроками хорошего уровня – разные вещи»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил свое мнение по поводу того, в каких клубах стоит начинать тренерскую карьеру бывшим игрокам высокого уровня. Также футболист отметил, что работа в больших клубах значительно отличается от клубов, не решающих серьезных задач.

"Бывшие футболисты такого уровня, как Карпин, должны начинать с хороших команд. Но кто им будет доверять? И будут ли им позволять делать покупки нужных игроков? А в низших лигах и психология, и организация совсем другая, чем та, что видели эти бывшие футболисты за время своей карьеры.

Аленичев прошел эту школу с низших российских лиг? И чего он добился? Что ему это дало? Вывел "Арсенал" в Премьер-лигу? Работать со средними футболистами и с игроками хорошего уровня – разные вещи. В низших лигах командам ставится простой футбол, потому что учить ребят прописным истинам нет смысла. Если тренер хочет добиться высокого результата – ему нужны исполнители соответствующего уровня. Там все по-другому. Аленичев не будет учить футболистов "Спартака" тому же, чему учил игроков "Арсенала", – сказал Булыкин.