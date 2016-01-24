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    Манчини: «Момент, который был у Икарди, реализовал бы даже я»

    Наставник "Интера" Роберто Манчини выразил недовольство действиями атакующей линии команды во встрече 21-го тура Серии А против "Карпи" (1:1).

    "Я разочарован, уже в третьей игре мы позволяем сопернику создавать такие моменты в конце.

    Есть и вторая серьезная проблема – мы не можем забивать. Наши нападающие обязаны не просто стоять и ждать, когда к ним придет мяч. Футбол – это еще и мозги, а не только мускулы.

    Сегодня я насчитал семь голевых моментов у нас. Однако потом на 92-й минуте мы заснули. Это ненормально, что мы даем возможность сопернику создавать такие шансы.

    Момент Икарди? Даже я забил бы там в свои 50. Нужно реализовывать подобные моменты", – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    24.01.2016 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      mendez999 25 января 2016, 00:36

      да бля продавайте его на хрен

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > mendez999 25 января 2016, 00:52

      Объясни пожалуйста,зачем писать матом?

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