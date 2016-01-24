Манчини: «Момент, который был у Икарди, реализовал бы даже я»

Наставник "Интера" Роберто Манчини выразил недовольство действиями атакующей линии команды во встрече 21-го тура Серии А против "Карпи" (1:1).

"Я разочарован, уже в третьей игре мы позволяем сопернику создавать такие моменты в конце.

Есть и вторая серьезная проблема – мы не можем забивать. Наши нападающие обязаны не просто стоять и ждать, когда к ним придет мяч. Футбол – это еще и мозги, а не только мускулы.

Сегодня я насчитал семь голевых моментов у нас. Однако потом на 92-й минуте мы заснули. Это ненормально, что мы даем возможность сопернику создавать такие шансы.

Момент Икарди? Даже я забил бы там в свои 50. Нужно реализовывать подобные моменты", – сказал Манчини.