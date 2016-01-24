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    «Шальке» провел переговоры со «Спартаком» по Таски

    Как сообщает RevierSport Online, спортивный директор "Шальке-04" Хорст Хельдт заявил, что руководство клуба действительно заинтересовано в приобретении защитника "Спартака" Сердара Таски.

    "Подтверждаю, что мы связались со "Спартаком" и провели переговоры", – сказал Хельдт.

    Таски должен заменить в гельзенкирхенском клубе капитана Бенедикта Хеведеса, не играющего из-за проблем со здоровьем. "Кобальтовые" готовы раскошелиться за футболиста красно-белых на пять миллионов евро. По некоторой информации, Таски был бы рад вернуться на родину, где в свое время защищал цвета "Штутгарта".

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 24 января 2016, 22:32

      Может не по некоторой информации, а по некоторым домыслам?

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