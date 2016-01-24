Гризманн: «Хочу завоевывать трофеи с «Атлетико»

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что намерен продолжать свои выступления в мадридском клубе, в составе которого он хочет завоевывать трофеи.

"В "Атлетико" я чувствую себя прекрасно. Это большой клуб, в составе которого я намерен добиваться высоких целей. У меня большие амбиции и я стремлюсь к тому, чтобы выигрывать трофеи. В Мадриде я повзрослел как футболист, товарищи по команде испытывают ко мне доверие. Однако нужно стремиться к дальнейшему прогрессу. Каждый день я работаю, чтобы стать игроком высочайшего класса. В настоящее время я все еще далек от Роналду и Месси", – рассказал Гризманн в интервью Telefoot.

В текущем сезоне француз провел 28 матчей, в которых отметился 18-ю забитыми мячами