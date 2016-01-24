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    Сарсания: «В ЦСКА Широкову будет лучше»

    Бывший футбольный агент, а ныне – наставник "Атлантаса" Константин Сарсания, высказал свое мнение по поводу дальнейшего будущего полузащитника Романа Широкова, покинувшего вчера "Спартак".

    – Уход Широкова из "Спартака" не стал неожиданностью. Клуб давно хотел расстаться с игроком. Все упиралось в желание Ромы, в его готовность уйти. В итоге расторг контракт. Получается, простил москвичей. Вообще вся эта ситуация с контрактом ненормальная. Только в нашем чемпионате она могла возникнуть… Простил ли Широков "Спартак"? Конечно. Плюс ему самому нужно получить игровую практику в Европе.

    – Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Широкова являются ЦСКА и "Рубин". Где он в итоге окажется?

    – И там может появиться, и там. Но в ЦСКА для него было бы лучше. Это не чужой ему клуб. Тренер его знает, он будет под постоянным присмотром наставника сборной.

    Но в ЦСКА же уже есть на этой позиции Роман Еременко.

    – Еременко еще набирает форму после травмы. Не исключаю, что их можно совместить на поле.

    Какой контракт ЦСКА может предложить Широкову?

    – Не думаю, что это будет длительный контракт. Год-полтора. Зарплата? Конкретных цифр не назову. Но, мне кажется, стороны найдут общий язык. Широков тоже понимает, что он не молод и ему надо играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2016 19:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 января 2016, 05:45

      ёпть! как про больного " в цска ему будет лучше". в футбол надо играть,а искать где "лучше кормят"

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 24 января 2016, 21:59

      Должен у нас оказаться! Он нам нуден и мы ему тоже.

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > CSKA-39- 24 января 2016, 22:00

      * нуЖен

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