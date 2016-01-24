Агент Широкова: «Хорошо, что Романа не сватают в «Мордовию», скажем. Или «Уфу»

Агент полузащитника Романа Широкова, расторгнувшего контракт с московским «Спартаком», Арсен Минасов прокомментировал слухи о возможном будущем клубе футболиста.

– Ваш ключевой клиент Роман Широков "развелся" со "Спартаком", став свободным агентом. Приоритетные варианты, по нашим данным, – ЦСКА и "Рубин".

– Поверьте, никакой конкретики сегодня нет. И она сегодня точно не появится. Но я занимаюсь тем, чтобы у Ромы появилась новая работа.

– Развод получился ожидаемым, но осадок все равно остался. Почему у Широкова не получилось в этом клубе?

– Я не согласен, что не получилось. И потом, не все от игрока зависит. Я лично не увидел большого желания в том, чтобы Широкову было комфортно в "Спартаке". Но это жизнь, в ней есть место расставаниям. Это как брак – люди хотели быть вместе, но пожили, поняли, что счастья не получилось и нет оснований думать, что все изменится к лучшему. Так пришло время расставаться.

– Почему вы решили уйти из "Спартака", где могли спокойно забрать хорошие деньги и не думать о новом договоре?

– Эта история вообще не про деньги.

– А про что?

– Про футбол. Роману играть очень хочется.

– Что скажете про варианты в Краснодаре, с "Динамо"?

– Хорошие варианты, нам приятно. Еще скажу, что будущее Романа будет светлым. Прекрасно, что про нас пишут много. Плохо, когда не пишут или сватают в "Мордовию", скажем. Или "Уфу". При всем моем уважении к этим клубам, я бы расстроился, узнай, что журналисты сегодня видят будущее Широкова именно таким. Если ваши коллеги пишут про "Динамо" или Краснодар, ЦСКА и "Рубин", то у нас все нормально.