Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зума: «Челси» не везло в первой половине сезона»

    Защитник "Челси" Курт Зума выразил мнение, что в первой половине сезона его команда периодически сталкивалась с невезением.

    "Когда ты играешь в футбол, ты всегда хочешь выиграть, но нужно уметь принимать то, что иногда ты не можешь этого сделать. Тебе может не повезти, и я считаю, что "Челси" не везло несколько раз с самого начала сезона, даже учитывая то, что мы играли хуже, чем в прошлом сезоне.

    Сейчас в команде царит отличная атмосфера, все нацелены лишь на то, чтобы выступить лучше, чем в первой половине сезона. На протяжении нескольких последних недель у нас это неплохо получается", - отметил Зума.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2016 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11