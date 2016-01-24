Зума: «Челси» не везло в первой половине сезона»

Защитник "Челси" Курт Зума выразил мнение, что в первой половине сезона его команда периодически сталкивалась с невезением.

"Когда ты играешь в футбол, ты всегда хочешь выиграть, но нужно уметь принимать то, что иногда ты не можешь этого сделать. Тебе может не повезти, и я считаю, что "Челси" не везло несколько раз с самого начала сезона, даже учитывая то, что мы играли хуже, чем в прошлом сезоне.

Сейчас в команде царит отличная атмосфера, все нацелены лишь на то, чтобы выступить лучше, чем в первой половине сезона. На протяжении нескольких последних недель у нас это неплохо получается", - отметил Зума.