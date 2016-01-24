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    Михаил Кержаков: «Нойер – лучший вратарь в мире, но мне нравится Рейна»

    Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, кому из вратарей он симпатизирует.

    – Юрий Лодыгин несколько раз признавался, что ему нравится, как играет Мануэль Нойер. Кто ваш любимый вратарь?

    – Я согласен с тем, что Нойер – лучший вратарь в мире. Это 100 процентов. Но я все-таки предпочитаю смотреть на менее раскрученных вратарей. Есть вратари, которые меня привлекают, но они не с такими громкими именами. Например, мне нравится Пепе Рейна.

    – У вас были спортивные кумиры в детстве?

    – Мне очень нравился Фабьен Бартез во времена, когда французы становились чемпионами мира. Ну, естественно, Буффон – это я вообще считаю, один из лучших вратарей за все время существования футбола.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.01.2016 17:04
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