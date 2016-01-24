«Лион» - «Марсель». Смотреть онлайн

В 22 туре Лиги 1 "Лион" у себя дома примет "Марсель". Дерби двух "Олимпиков" является одним из главных блюд французского первенства, матчи между этими командами всегда получаются по-настоящему изысканными.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 23:00, не пропустите!