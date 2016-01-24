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    «Лион» - «Марсель». Смотреть онлайн

    В 22 туре Лиги 1 "Лион" у себя дома примет "Марсель". Дерби двух "Олимпиков" является одним из главных блюд французского первенства, матчи между этими командами всегда получаются по-настоящему изысканными.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 23:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 17:04
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