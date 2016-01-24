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    «Реал» планирует приобрести юную звезду «Бока Хуниорс»

    Мадридский "Реал" близок к тому, чтобы приобрести юного полузащитника "Бока Хуниорс" Родриго Бентакура. 18-летний уругваец является воспитанником аргентинского клуба и только с 2015 года начал свои выступления за основную команду.

    "Я узнал об этом из прессы и от своего агента. Очень горжусь тем, что мадридский "Реал" проявляет интерес ко мне. По правде говоря, официального предложения еще не было, ничего еще не решено. Все что я знаю – это то, что у меня действующий контракт с "Бока Хуниорс" еще на два года. Сейчас моя цель – биться за этот клуб", - прокомментировал информацию о возможном переходе Бентакур.

    Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость молодого полузащитника в 2 миллиона евро.

    Источник: Skysports

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    24.01.2016 16:54
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