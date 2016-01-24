Гаджиев: «Выводы о психологическом состоянии Огуде делать рано»

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что полузащитник Фегор Огуде присоединился к пермской команде и уже провел первую тренировку. Напомним, начало сборов нигерийский хавбек пропустил из-за похищения жены.

"Огуде уже присоединился к команде. Прямо сейчас проводит первую тренировку. Только прилетел, и сразу тренироваться. Физическое состояние у него нормальное, что касается психологического, то пока выводы делать рано. Я пока с ним не разговаривал, поэтому сложно сказать, какие у него сейчас эмоции", – отметил Гаджиев.