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    Гаджиев: «Выводы о психологическом состоянии Огуде делать рано»

    Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что полузащитник Фегор Огуде присоединился к пермской команде и уже провел первую тренировку. Напомним, начало сборов нигерийский хавбек пропустил из-за похищения жены.

    "Огуде уже присоединился к команде. Прямо сейчас проводит первую тренировку. Только прилетел, и сразу тренироваться. Физическое состояние у него нормальное, что касается психологического, то пока выводы делать рано. Я пока с ним не разговаривал, поэтому сложно сказать, какие у него сейчас эмоции", – отметил Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2016 16:51
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