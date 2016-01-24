Президент «Урала»: «Ни в какой «Ростов» мы Ерохина не отпускаем»

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что полузащитник Александр Ерохин не покинет стан "шмелей" в ближайшее время.

"Я не знаю, откуда берется эта информация. Ерохин – игрок "Урала". Мы его не отпускаем ни в какой "Ростов". У него контракт с клубом. Сейчас у Александра травма. Он тренируется в группе травмированных", – отметил Иванов.

Напомним, ранее появилась информация, что Ерохин стал игроком "Ростова".