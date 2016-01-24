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    Президент «Урала»: «Ни в какой «Ростов» мы Ерохина не отпускаем»

    Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что полузащитник Александр Ерохин не покинет стан "шмелей" в ближайшее время.

    "Я не знаю, откуда берется эта информация. Ерохин – игрок "Урала". Мы его не отпускаем ни в какой "Ростов". У него контракт с клубом. Сейчас у Александра травма. Он тренируется в группе травмированных", – отметил Иванов.

    Напомним, ранее появилась информация, что Ерохин стал игроком "Ростова".

    Источник: ТАСС

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    24.01.2016 16:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 января 2016, 09:45

      Когда же во всех сферах деятельности начнут работать компетентные люди? А то постоянно получается: "Тут помню. Тут не помню."

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