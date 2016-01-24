«Шальке» - «Вердер». Смотреть онлайн

В 18 туре чемпионата Германии между собой сойдутся команды с разных полюсов турнирной таблицы Бундеслиги. "Шальке" преумножая превосходство в классе на фактор домашнего поля не могут рассчитывать ни на что, кроме победы, но вряд ли "бременские музыканты" просто так уступят им три очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Шальке" - "Вердер" в 19:30, не пропустите!