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    «Шальке» - «Вердер». Смотреть онлайн

    В 18 туре чемпионата Германии между собой сойдутся команды с разных полюсов турнирной таблицы Бундеслиги. "Шальке" преумножая превосходство в классе на фактор домашнего поля не могут рассчитывать ни на что, кроме победы, но вряд ли "бременские музыканты" просто так уступят им три очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Шальке" - "Вердер" в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 18:39
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