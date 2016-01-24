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    «Айнтрахт» - «Вольфсбург». Смотреть онлайн

    В 18 туре немецкой Бундеслиги франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле примет "Вольфсбург". "Волки" в этом сезоне не сумели зацепиться за чемпионскую гонку, однако возможность попасть в зону Лиги чемпионов еще не потеряли. "Айнтрахт" в последних пяти матчах потерпел четыре поражения и явно будет готов к тому, что команда Дитера Хекинга приедет во Франкфурт только лишь за победой.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 17:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 16:45
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