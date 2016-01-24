Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Эвертон» - «Суонси Сити». Смотреть онлайн

    В 23 туре английской Премьер-лиги "Эвертон" на своем поле примет "Суонси". Что "ириски", что "лебеди" далеки от тех мест, на которые рассчитывали в начале сезона. Ливерпульцы еще надеются на попадание в зону еврокубков, а валлийцам приходится решать задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Эвертон" - "Суонси Сити" в 16:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2016 15:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11