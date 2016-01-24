«Эвертон» - «Суонси Сити». Смотреть онлайн

В 23 туре английской Премьер-лиги "Эвертон" на своем поле примет "Суонси". Что "ириски", что "лебеди" далеки от тех мест, на которые рассчитывали в начале сезона. Ливерпульцы еще надеются на попадание в зону еврокубков, а валлийцам приходится решать задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Эвертон" - "Суонси Сити" в 16:30, не пропустите!