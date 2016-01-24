«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Рикардо Родригеса

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес может продолжить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". Информация о возможном переходе швейцарца в стан "красных дьяволов" появилась после того, как в матче минувшего тура английской Премьер-лиги против "Саутгемптона" травму получил Маттео Дармиан, играющий на левом краю обороны "Манчестера". До этого в лазарет "МЮ" угодили Люк Шо, Маркос Рохо, Эшли Янг и Антонио Валенсия, другие игроки способные закрыть эту позицию. Сообщается, что главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал видит в Родригесе решение возникшей проблемы.

Немецкий клуб в качестве компенсации за трансфер игрока хочет получить не менее 20 миллионов фунтов стерлингов. Ранее также сообщалось об интересе к швейцарскому защитнику со стороны мадридского "Реала".

В текущем сезоне Родригес принял участие в 20 матчах за "Вольфсбург", забил два мяча и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего футболиста в 19,6 миллиона фунтов стерлингов.