«Монако» - «Тулуза». Смотреть онлайн

"Монако", измученное травмами, но продолжающее находиться в первой тройке чемпионата Франции, в 22 туре Лиги 1 на своем поле примет "Тулузу". Гости, некогда твердые середняки национального первенства, сейчас находятся в зоне вылета и с особой хваткой будут цепляться за любую возможность заработать очки.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 16:00, не пропустите!