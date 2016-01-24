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    «Монако» - «Тулуза». Смотреть онлайн

    "Монако", измученное травмами, но продолжающее находиться в первой тройке чемпионата Франции, в 22 туре Лиги 1 на своем поле примет "Тулузу". Гости, некогда твердые середняки национального первенства, сейчас находятся в зоне вылета и с особой хваткой будут цепляться за любую возможность заработать очки.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 15:00
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