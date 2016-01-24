Жоаозиньо: «Веду специальную тетрадку, куда записываю некоторые важные слова на русском»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, намеревающийся получить российское гражданство, рассказал о том, как учит язык и приобщается к национальным традициям и культуре.

— В прошлом году вы подали документы на получение российского гражданства. В какой стадии этот вопрос сейчас?

— Мы ждем последних документов из Бразилии, которые должны закрыть вопрос. Пока всe не решится, я не хотел бы угадывать точные даты…

— Не раз приходилось слышать от иностранцев, что русский язык очень сложный...

— Общаться у меня получается лучше, чем писать. Хотя я веду специальную тетрадку, куда записываю некоторые важные слова на русском. Честно говоря, занимаюсь русским постоянно, но акцент сделал как раз на разговорном языке. Я учу историю, смотрю фильмы – так новые слова усваиваются лучше всего.

— Какие фильмы смотрите?

— Недавно закончил «Семнадцать мгновений весны». Классная серия фильмов: я очень много узнал из него и все понял.

— Что вас впечатляет в России?

— Это огромная страна. Как не впечатляться, когда ты находишься, например, у Кремля в Москве?

— Известный комментатор предположил, что ваш патриотизм напускной, мол, бразильцам нужны только деньги, поэтому они меняют гражданство.

— Давайте честно. В первую очередь я хочу сделать хорошо своему второму дому, «Краснодару». Люди очень много для меня сделали, поэтому мне важно стать россиянином, чтобы не подходить под лимит на легионеров. Во-вторых, я живу в России 5 лет, учу язык, знакомлюсь с традициями – и мне все нравится. Хочу здесь остаться после завершения карьеры. Если мне когда-то предложат остаться в Краснодаре и работать в клубе, это великолепно.