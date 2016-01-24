Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жоаозиньо: «Веду специальную тетрадку, куда записываю некоторые важные слова на русском»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, намеревающийся получить российское гражданство, рассказал о том, как учит язык и приобщается к национальным традициям и культуре.

    — В прошлом году вы подали документы на получение российского гражданства. В какой стадии этот вопрос сейчас?

    — Мы ждем последних документов из Бразилии, которые должны закрыть вопрос. Пока всe не решится, я не хотел бы угадывать точные даты…

    — Не раз приходилось слышать от иностранцев, что русский язык очень сложный...

    — Общаться у меня получается лучше, чем писать. Хотя я веду специальную тетрадку, куда записываю некоторые важные слова на русском. Честно говоря, занимаюсь русским постоянно, но акцент сделал как раз на разговорном языке. Я учу историю, смотрю фильмы – так новые слова усваиваются лучше всего.

    — Какие фильмы смотрите?

    — Недавно закончил «Семнадцать мгновений весны». Классная серия фильмов: я очень много узнал из него и все понял.

    — Что вас впечатляет в России?

    — Это огромная страна. Как не впечатляться, когда ты находишься, например, у Кремля в Москве?

    — Известный комментатор предположил, что ваш патриотизм напускной, мол, бразильцам нужны только деньги, поэтому они меняют гражданство.

    — Давайте честно. В первую очередь я хочу сделать хорошо своему второму дому, «Краснодару». Люди очень много для меня сделали, поэтому мне важно стать россиянином, чтобы не подходить под лимит на легионеров. Во-вторых, я живу в России 5 лет, учу язык, знакомлюсь с традициями – и мне все нравится. Хочу здесь остаться после завершения карьеры. Если мне когда-то предложат остаться в Краснодаре и работать в клубе, это великолепно.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2016 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 24 января 2016, 15:11

      все гастарбайтеры хотят получить гражданство РФ, страна превращается не понятно во что...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > gosproektikabinet 24 января 2016, 16:35

      без ошибок не умеешь писать? xD

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 > VityOk(Dynamo Kyiv) 24 января 2016, 17:48

      Правильно- в Урину?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > VityOk(Dynamo Kyiv) 24 января 2016, 18:07

      ты бы за своей уриной смотрел лучше, какое тебе дело до РФ ??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > sochi-2013 24 января 2016, 21:32

      приколисты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 24 января 2016, 14:23

      На редкость грамотные рассуждения

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11