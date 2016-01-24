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    Виллаш-Боаш: «Довольны тем, как прошел первый сбор»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш подвел итоги первого зимнего тренировочного сбора команды в Катаре, а также поделился своими впечатлениями от победы в контрольном матче с местным «Армд Форс» (3:0).

    — Нашей основной задачей было продолжать работу над физической формой, и сегодня все получили для этого хорошую возможность. Две недели мы непрерывно тренировались, команде был предоставлен необходимый объем нагрузки и игровой практики, и в целом могу сказать, что мы довольны. В Португалии и Испании работа будет построена уже немного иначе — мы уделим внимание тактической подготовке к предстоящим матчам, и в особенности к ближайшим — «Бенфике» и «Кубани».

    — Как сейчас оцените физическую форму команды?

    — В целом все хорошо. Сегодня играть было не очень просто — поле практически сразу высохло, поэтому в первой половине у нас были некоторые проблемы с владением мячом, со скоростью. Но во втором тайме команда показала хорошую интенсивность, давление, отношение. Так что если говорить об отдельном матче, то вторая половина мне понравилась больше, но в целом я доволен всей работой.

    — Впереди — долгие сборы в Португалии и Испании, практически 3 недели. Какие задачи ставите, чего ждете?

    — Да, но 3 недели — это нормально. У нас был перерыв на 5 недель, и по сути сейчас мы находимся в такой ситуации, будто один чемпионат закончился, а другой только готовится начаться. В нашем случае это не так — позади только половина сезона. Но при этом нам нужно восстанавливать все — принципы игры, физику, тактику, технику.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.01.2016 13:57
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