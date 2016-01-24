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    ЦСКА включился в борьбу за Широкова

    Полузащитник Роман Широков, расторгнувший контракт с московским "Спартаком", может продолжить свою карьеру в столичном ЦСКА. Как сообщает источник, армейцы всерьез заинтересованы в услугах футболиста и в ближайшее время намерены обсудить условия возможного перехода с ним и его агентом. Отмечается, что семья 34-летнего хавбека не желает покидать Москву, что может сыграть определенную роль.

    Красно-синие рассчитывают, что Широкова заинтересует возможность играть под руководством главного тренера национальной сборной Леонида Слуцкого в преддверии Евро-2016, а также привлечет более высокий уровень задач армейцев, чем у других клубов, претендующих на него. В ЦСКА видят в опытном полузащитнике замену хавбеку Роману Еременко, по-прежнему восстанавливающемуся после травмы.

    Сообщается, что соглашение между московским клубом и Широковым может быть оформлено по схеме "полгода + год" или сразу на полтора сезона. Сам игрок рассчитывает заключить более долгосрочный договор с командой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2016 13:41
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 25 января 2016, 18:25

      основная..или одна из основных причин перехода в цээска, это видимо то , что семья 34-летнего хавбека не желает покидать Москву))...локомотив не берет....динамо тоже он не нужен..остается цска))... он и в спартак то видимо поперся изза москвы))...и что ему не игралось в зените.. в ростове...краснодаре... видимо причина уже не в футболе)))..пора уже подумать о будущем своем)

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 января 2016, 05:38

      куда ему более долгосрочный то? итак трутень-трутнем по полю ходит.сил только выёживаться и хватает

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 января 2016, 20:53

      В любом случае игрок сборной не ослабит команду,многие из которых играли с ним,так что проблем с взаимопониманием не будет,а насчет его старости-многим молодым еще не один год надо пропахать на тренировках,чтобы достичь его уровня!

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 24 января 2016, 20:49

      Пускай пробует,парочку Зениту закатит,и нормально будет.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > gennadiy 25 января 2016, 18:40

      сначала он слуцкому расскажет о всех тактических тайнах спартака)))...такой игрок просто необходим))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 января 2016, 18:00

      а кто там за него борется наверное Реал Барса Бавария

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 января 2016, 18:00

      Куда его только. Разве что на замену вместо Еременко или Дзаги.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 24 января 2016, 17:58

      Думаю, очередная утка. Когда еще до Якина Широков первый раз оказался в Краснодаре, ответ Слуцкого о Широкове был такой: я бы хотел его взять, но политика клуба запрещает брать столь возрастных игроков даже в аренду. Прошло 1.5 года, и эта политика не изменилась, а Широков постарел.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 января 2016, 17:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь даже бомжи не будут спорить, что кони будут чемпионами.))))
      Мудко разыграл карту Широкова и Слуцкого, как гл.тренера сборной.))))
      Можно заканчивать чемпионат.)) Кабинетные - чемпионы)))

      -4
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      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 24 января 2016, 18:06

      Ты похоже готов за ЦСКА даже глорить лишь бы "Зенит" чемпионом не стал, ахаха)

      Я лично спорить не стану, что ЦСКА возьмет чемпионат.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 18JG 24 января 2016, 18:18

      у меня есть инфа, что Мудко назначил Карасева на все игры цска))))))

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 18JG 24 января 2016, 18:41

      а про зенит?))
      это команда выскочка, команда-лифт, которая всю жизнь играла в низших дивизионах, пока не пришел царь и посадил на госбюджет)))

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG > REDWHITE_ 24 января 2016, 20:56

      А "Спартак" 12 лет без побед :(

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 января 2016, 17:07

      Ждем официального подтверждения, однако.

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      Рейтинг: +269

      grand-igor 24 января 2016, 16:43

      СЛУЦКИЙ ВОЗЬМЕТ ЕГО НА ПОЛ ГОДА ЧТОБ НА ЕВРО НЕ ОБОСРАТЬСЯ А ПОТОМ ГУЛЯЙ РОМА!

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