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    Виллаш-Боаш: «Называл имена руководству «Зенита», но не знаю, будут ли они приобретены»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, стоит ли еще в это зимнее трансферное окно ждать новых приобретений от сине-бело-голубых, а также отметил работу молодых футболистов на первом зимнем сборе команды в Катаре.

    «Стоит ли еще ждать от «Зенита» трансферных новостей? Посмотрим. Я называл определенные имена нашему руководству, но пока не могу сказать, будут ли совершены приобретения.

    Впечатлили ли на сборах молодые футболисты? Да, они проделали большой объем работы. Конечно, им не так просто, ведь когда они приходят в первую команду, то работают с другой интенсивностью, с более качественными игроками. Это предполагает давление, но для того мы их и приглашаем. В целом я очень доволен Ивановым, Богаевым, Зуевым, который вернулся в состав, изменив свой подход к делу, Зинковым, который продемонстрировал здесь определенный прогресс. Все это хорошие знаки. Поникарову и Андрееву было посложнее, хотя Никита уже играл за нас, у него есть потенциал. Посмотрим, как они будут работать в будущем», - сказал португалец.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.01.2016 13:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11222

      alp 24 января 2016, 17:03

      Домой бы, тебе, поскорее уехать, Андрюха....

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