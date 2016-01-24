Лодыгин: «Пугает, что иногда кажется, что не хватает силы»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин подвел итог первому зимнему тренировочному сбору команды в Катаре.

«Сегодня последний день сборов в Катаре. С одной стороны, рад, что мы здесь уже закончили, потому что очень жду матчей. Не только товарищеских, но и официальных. И в целом в Дохе в этом году, мне кажется, было немного поскучнее, чем раньше. Команд здесь кроме нас нет, так что все прошло очень спокойно, только стройка вокруг и пыль. А всем остальным доволен. Гостиница кстати очень красивая! Даже не знаю, как они ее умудрились построить. Точнее, перестроить, потому что сначала это был просто большой факел, а потом его реконструировали. Не знаю, поедем ли сюда в следующем году, но я всему рад — мне и в Европе неплохо, и тут.

Подготовка потихоньку продолжается, время проходит - не замечаешь. Единственное, что может пугать — то, что иногда кажется, что пока еще немножечко не хватает силы. Тренировка заканчивается — и уходишь с таким ощущением неудовлетворенности. Думаешь, что вот, надо было еще что-то сделать, поработать. Но с другой стороны, результата-то не будет. Когда устаешь и нагружаешься, ничего хорошего не жди, все работает неправильно — и тело, и голова. Хотя сборы — они для того и сборы, чтобы под усталостью и давлением настраиваться правильно и выдавливать все, что можешь. После, во время сезона, ритм совсем другой. И хорошие сборы помогают легче восстанавливаться и играть», - рассказал Лодыгин.