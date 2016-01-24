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    Зидан опроверг слухи о конфликте с Родригесом

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан опроверг информацию о конфликте с полузащитником Хамесом Родригесом.

    "Хамес провел хорошую неделю, я им доволен. Вы увидете его завтра на поле. Он тяжело работает и мы все знаем, насколько Хамес важен для этой команды. Посмотрим, что будет завтра, но он готов играть.

    Я не сосредотачиваюсь на Хамесе больше, чем на каком-нибудь другом игроке моей команды, но мы общаемся. Я возмущен тем, что люди говорят о нем, мы должны оставить слухи в стороне. Я вижу, что он полностью сосредоточен на работе и сохраняет спокойствие", - сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    24.01.2016 11:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 26 января 2016, 00:42

      С Бетисом не повезло...

      0
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      Рейтинг: +19

      Daler(m.u.real) 24 января 2016, 13:05

      Хамес на скамейке уже много матчей...лучший полузашитник прошлого года

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