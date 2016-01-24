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    «Ювентус» - «Рома». Онлайн-трансляция

    "Ювентус" набрал великолепную скорость и не замечает соперников в Серии А, одерживая одну победу за другой. А вот "Рома", которая имеет не менее амбициозные планы, даже с приходом нового главного тренера Лучано Спаллетти не может добиться улучшения игры. Домашняя ничья в матче предыдущего тура с откровенным аутсайдером "Вероной" - не тот результат, какого ожидали болельщики в первой игре под руководством экс-тренера "Зенита".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Рома". Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 11:42
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