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    Санчес: «Если «Арсенал» станет чемпионом, возможно, сделаю татуировку»

    Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес рассказал, что счастлив в своей команде. Чилиец считает, что в этом сезоне шансы "Арсенала" выиграть Премьер-лигу очень высоки.

    "Я очень счастлив в "Арсенале" и никогда не думал об уходе. В этом сезоне мы являемся самымми серьезными претендентами на титул. Это правда, что мы потеряли несколько очень важных очков, которые дали бы нам преимущество в турнирной таблице, но в целом мы проводим очень хороший сезон.

    Выиграть АПЛ было моей мечтой. Даже не знаю, что бы я сделал бы, если бы мы выиграли лигу. Возможно, татуировку!", - сказал Санчес.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.01.2016 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 25 января 2016, 08:52

      Знает Алексис, что в этом году это делать точно не придется, ибо мы уж НИКАК чемпионами не станем. В этом году мы боремся за место в четверке и не более того.

      0
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 24 января 2016, 12:52

      Я тоже задумывался

      0
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 24 января 2016, 11:34

      купола набей че)

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