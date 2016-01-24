Санчес: «Если «Арсенал» станет чемпионом, возможно, сделаю татуировку»

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес рассказал, что счастлив в своей команде. Чилиец считает, что в этом сезоне шансы "Арсенала" выиграть Премьер-лигу очень высоки.

"Я очень счастлив в "Арсенале" и никогда не думал об уходе. В этом сезоне мы являемся самымми серьезными претендентами на титул. Это правда, что мы потеряли несколько очень важных очков, которые дали бы нам преимущество в турнирной таблице, но в целом мы проводим очень хороший сезон.

Выиграть АПЛ было моей мечтой. Даже не знаю, что бы я сделал бы, если бы мы выиграли лигу. Возможно, татуировку!", - сказал Санчес.