«Бетис» - «Реал». Онлайн-трансляция

Под руководством Зинедина Зидана "Реал" в двух матчах забил 10 мячей. Сегодня легендарному французу предстоит со своей командой провести первый выездной матч в Севилье против местного "Бетиса".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Бетис" - "Реал". Начало в 22:30, не пропустите!