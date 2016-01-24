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    Спаллетти: «Если Эль-Шаарави переедет в Рим, то сможет побороться за место в сборной»

    Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти подтвердил интерес римлян к нападающему "Милана" Стефану Эль-Шаарави, который на правах аренды играет в "Монако".

    "Я прекрасно помню прежнего Эль-Шаарави - с техникой, скоростью, бомбардирским чутьем. Он немного сбавил в последнее время. Но я с ним уже разговаривал и нашу беседу оцениваю положительно. Если он приедет в Рим на ближайшие полгода, то сможет побороться за место в составе сборной Италии. Для этого нужно показать себя с лучшей стороны", - сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    24.01.2016 10:44
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