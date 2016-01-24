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    Евгений Калешин: «По уровню интеллекта Слуцкого можно сравнить с Бышовцем»

    Тренер «Кубани» Евгений Калешин в интервью «Независимой спортивной газете» поделился мнением о наставнике ЦСКА и сборной России Леониде Слуцком.

    «Не открою большого секрета, если скажу, что Леонид Викторович любит пошутить и является очень открытым и образованным человеком. Пожалуй, по уровню интеллекта его можно сравнить с Анатолием Федоровичем Бышовцем - гениальной, на мой взгляд, личностью. Перед тренировками Бышовец общался с командой по 5-10 минут, причем не обязательно о футболе: мы обсуждали все значимые события, которые происходят в мире. И каждому из событий Анатолий Федорович давал оценку, вызывая игроков на ответную реакцию», - сказал Калешин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 08:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 24 января 2016, 08:45

      вспоминая как он читал стихи на пресс конференции вместо ответов на вопросы. причём стихи так же не обязательно о футболе, звучит как оскорбление.

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