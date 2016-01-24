Базелюк: «По фигу, что 8 тысяч километров от Москвы. Лучше с мужиками играть, чем с пацанами»

Нападающий "СКА-Энергии" Константин Базелюк рассказал, что планирует забить как можно больше мячей в весенней части сезона и найти новый клуб, если ЦСКА не вернет его из аренды.

"Со Слуцким у меня никаких разговоров не было. В последнее время я тренировался с основой, только когда должен был перейти в "Кубань". К концу лета ситуация стала критическая: вариант с "Балтикой" отпал, потому что клубу запретили трансферы. Оставались "СКА-Энергия" и дубль ЦСКА. Я хотел задержаться на полгода в дубле, но посоветовался и решил, что лучше первая лига. По фигу, что 8 тысяч километров от Москвы. Лучше с мужиками играть, чем с пацанами.

Сейчас моя задача – забить во втором круге как можно больше. Если ЦСКА захочет – вернет, если нет – придется искать что-то другое. Контракт у меня действует еще полтора года", - сказал Базелюк.