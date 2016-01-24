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    Базелюк: «По фигу, что 8 тысяч километров от Москвы. Лучше с мужиками играть, чем с пацанами»

    Нападающий "СКА-Энергии" Константин Базелюк рассказал, что планирует забить как можно больше мячей в весенней части сезона и найти новый клуб, если ЦСКА не вернет его из аренды.

    "Со Слуцким у меня никаких разговоров не было. В последнее время я тренировался с основой, только когда должен был перейти в "Кубань". К концу лета ситуация стала критическая: вариант с "Балтикой" отпал, потому что клубу запретили трансферы. Оставались "СКА-Энергия" и дубль ЦСКА. Я хотел задержаться на полгода в дубле, но посоветовался и решил, что лучше первая лига. По фигу, что 8 тысяч километров от Москвы. Лучше с мужиками играть, чем с пацанами.

    Сейчас моя задача – забить во втором круге как можно больше. Если ЦСКА захочет – вернет, если нет – придется искать что-то другое. Контракт у меня действует еще полтора года", - сказал Базелюк.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.01.2016 08:03
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 января 2016, 09:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      о нем уже забыли давно)

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 24 января 2016, 08:47

      не хватило в конце статистики. сколько же он забил с мужиками?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8

      Дмитрий Емелин > Niko 24 января 2016, 15:33

      15 матчей, 5 голов

      0
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