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    Агент: «Переход Широкова может состояться в любую секунду»

    Арсен Минасов, агент экс- полузащитника «Спартака» Романа Широкова, рассказал изданию «Футбол Ревю» о том, когда игрок найдет новый клуб.

    - Бывший руководитель пресс-службы РФС Малосолов заявил, что Широков перейдет в ЦСКА.

    - Я уже говорил, что не буду комментировать варианты трудоустройства Романа. Если Малосолов утверждает, что знает, куда отправится Роман, лучше обратитесь к самому Малосолову. А мой ответ прежний – без комментариев.

    - Когда решится вопрос с трудоустройством Широкова?

    - Я бы хотел, чтобы это произошло в течение ближайшего часа. Скорее всего, вопрос будет решен в течение недели. Хотя это может случиться в любую секунду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 января 2016, 09:22

      Рома, если Гинер приглашает, то иди в родной профессиональный клуб ЦСКА.

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 января 2016, 11:59

      Обычно,если на вопросы не отвечают,то молчание-знак согласия,тем более вполне вероятно,что в интересах сборной ее капитан окажется в ЦСКА! И если это произойдет,то скорее всего контракт с ним заключат на один сезон!

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