Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар и Коста могут сыграть против «Арсенала»

    Полузащитник Эден Азар и нападающий Диего Коста восстановились после полученных травм и могут принять участие в матче 23-го тура АПЛ "Арсенал" - "Челси". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "аристократов" Гус Хиддинк.

    «Наши физиотерапевты прекрасно подготовили Азара, и два дня назад он начал участвовать в общих тренировках. Вчера и сегодня он полностью соответствовал требованиям интенсивной тренировки основы, так что он доступен для выбора.

    Пока что я не знаю, сможет ли он провести на поле все 90 минут, поэтому мы еще будем думать, ставить его в стартовый состав или нет. Решение будем принимать в день игры.

    Коста тренировался не так много, но вчера и сегодня работал со всей командой, так что он тоже в строю", - сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2016 06:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11