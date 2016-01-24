Михайлович: «Для чего нужны судьи, если они не видят чистый пенальти?»

Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 21-го тура Серии А против "Эмполи" (2:2).

"Мы приехали сюда за победой и разочарованы тем, что не добились ее. Когда ты дважды ведешь в счете, то должен увозить домой три очка. Но результат все же справедлив. "Эмполи" показывает отличный футбол, они одни из лучших в Италии, и на их поле было тяжело играть. Я должен похвалить Марко Джампаоло за его команду", – сказал Михайлович.

Также наставник остался недоволен судейством.

"В ворота "Эмполи" был чистый пенальти за игру рукой во втором тайме. Для чего нужны судьи, если они не видят таких вещей?".