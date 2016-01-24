Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михайлович: «Для чего нужны судьи, если они не видят чистый пенальти?»

    Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 21-го тура Серии А против "Эмполи" (2:2).

    "Мы приехали сюда за победой и разочарованы тем, что не добились ее. Когда ты дважды ведешь в счете, то должен увозить домой три очка. Но результат все же справедлив. "Эмполи" показывает отличный футбол, они одни из лучших в Италии, и на их поле было тяжело играть. Я должен похвалить Марко Джампаоло за его команду", – сказал Михайлович.

    Также наставник остался недоволен судейством.

    "В ворота "Эмполи" был чистый пенальти за игру рукой во втором тайме. Для чего нужны судьи, если они не видят таких вещей?".

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2016 01:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11