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    Пеллегрини: «Мне не понравилось, как мы пропустили второй гол»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после матча 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2).

    «Это не тот результат, которого мы хотели перед матчем. Если проанализировать всю игру, то окажется, что у нас было всего две-три явных возможности забить. Матч был тяжелым, и мне не понравилось, как мы пропустили второй гол. Обе команды были близки к победе, игра получилось хорошей для фанатов обоих клубов. Агуэро сыграл отлично, забил, и я думаю, что он снова в своей лучшей форме», – сказал Пеллегрини.

    Источник: BBC

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    23.01.2016 23:04
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