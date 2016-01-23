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    Энрике: «Лучшим в матче с «Малагой» был наш командный дух»

    Наставник "Барселоны" Луис Энрике дал комментарий после победного поединка 21-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (2:1).

    "Мы плохо играли в первом тайме – много ошибались, не могли взять мяч под свой контроль. Даже и не вспомню, когда мы выглядели хуже в первом тайме.

    После перерыва мы стали играть лучше, но все равно ошибок у нас было больше, чем обычно. Лучшее, что было в матче – это командный дух.

    Ключевую роль сыграли замены? Нет, я по-другому на это смотрю. Первую половину мы провели слабо, и было сложно представить, что мы сыграем плохо два тайма. Вермален был заменен в перерыве из=за полученной карточки", – сказал Энрике в интервью Barcastuff.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 20:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 23 января 2016, 21:29

      Ну да, из-за карточки -_-

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