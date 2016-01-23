Энрике: «Лучшим в матче с «Малагой» был наш командный дух»

Наставник "Барселоны" Луис Энрике дал комментарий после победного поединка 21-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (2:1).

"Мы плохо играли в первом тайме – много ошибались, не могли взять мяч под свой контроль. Даже и не вспомню, когда мы выглядели хуже в первом тайме.

После перерыва мы стали играть лучше, но все равно ошибок у нас было больше, чем обычно. Лучшее, что было в матче – это командный дух.

Ключевую роль сыграли замены? Нет, я по-другому на это смотрю. Первую половину мы провели слабо, и было сложно представить, что мы сыграем плохо два тайма. Вермален был заменен в перерыве из=за полученной карточки", – сказал Энрике в интервью Barcastuff.