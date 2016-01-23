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    Агент Широкова: «Спартак» и Роман расстались без битья посуды»

    Арсен Минасов, агент полузащитника Романа Широкова, рассказал об обстоятельствах расторжения контракта между "Спартаком" и его клиентом.

    Что же составляет правдивую информацию?

    Не сложилось у футболиста и клуба. Бывает. Провели несколько встреч, пришли к взаимному пониманию, пожелали друг другу удачи, расторгли договор.

    Без битья посуды?

    Со стороны "Спартака" все, что касалось достижения взаимной договоренности, прошло цивилизованно и профессионально. Без обоюдных упреков и биться посуды, как вы сказали.

    В расположении какого клуба стоит сейчас ожидать появления Широкова?

    Пока не знаю. Сегодня ночью он должен вылететь в Москву, затем понадобится пара дней, чтобы понять. Работа идет, в ближайшее время, надеюсь, все прояснится.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.01.2016 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 23 января 2016, 21:35

      пришли к взаимному пониманию, -сам пойдёш или тебя послать нет спасибо я сам

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