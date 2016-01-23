Ринат Билялетдинов: «Широков в «Рубине»? Более логичный вариант – «Краснодар»

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением, где мог бы продолжить карьеры бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков.

– Однозначный плюс произошедшего – Широков перед Евро-2016 получит игровую практику. Согласны?

– Конечно. Но в каком клубе? Не хочу советовать Роману, но ему необходимо добирать то, что было потеряно. Для сборной это несомненный плюс.

– Одним из претендентов на Широкова называется "Рубин".

– Не готов судить, та ли это команда для Романа или не совсем. Как по мне, то более логичный вариант – "Краснодар". Но это с позиции их предыдущего сотрудничества. Возможно, это ошибочное мнение. Однако по стилю игры – это команда Широкова. Напомним, что если бы Роман Широков в весенней части чемпионата-2015/16 провел бы на поле хотя бы 45 минут, то его соглашение с красно-белыми было бы автоматически продлено еще на один год. В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел за команду Дмитрия Аленичева 14 матчей и отдал 4 голевые передачи.