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    Ринат Билялетдинов: «Широков в «Рубине»? Более логичный вариант – «Краснодар»

    Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением, где мог бы продолжить карьеры бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков.

    – Однозначный плюс произошедшего – Широков перед Евро-2016 получит игровую практику. Согласны?

    – Конечно. Но в каком клубе? Не хочу советовать Роману, но ему необходимо добирать то, что было потеряно. Для сборной это несомненный плюс.

    – Одним из претендентов на Широкова называется "Рубин".

    – Не готов судить, та ли это команда для Романа или не совсем. Как по мне, то более логичный вариант – "Краснодар". Но это с позиции их предыдущего сотрудничества. Возможно, это ошибочное мнение. Однако по стилю игры – это команда Широкова. Напомним, что если бы Роман Широков в весенней части чемпионата-2015/16 провел бы на поле хотя бы 45 минут, то его соглашение с красно-белыми было бы автоматически продлено еще на один год. В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел за команду Дмитрия Аленичева 14 матчей и отдал 4 голевые передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.01.2016 18:24
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