Хиддинк: «Предпочитаю работать с игроками, которых надо контролировать, а не толкать вперед»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк дал оценку человеческим качествам нападающего "аристократов" Диего Косты.

"Когда он приходит, он всегда полон позитива, он уважительно ко всем относится. Например, в столовой, или в общении с людьми, которые готовят поле, с сотрудниками, он не сноб и не надменный. Когда он выходит на поле, он отчаянно хочет победить, любой ценой. И его характер и поведение меняются. Но я предпочитаю иметь в распоряжении игроков, которых иногда надо контролировать, сдерживать, а не тех, кого надо постоянно толкать вперед, это труднее", – отметил Хиддинк.