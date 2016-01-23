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    Слуцкий: «Несмотря на свою неожиданность, предложение поработать в сборной мне понравилось»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о нюансах своего назначения на пост наставника сборной России. Кроме того, специалист объяснил, исходя из каких факторов формируется философия его игры.

    "Я думаю, я оказался в нужном месте в нужное время. Выступление сборной России не устраивало Российский футбольный союз. И они предложили мне поработать с командой. Это было неожиданно, но мне это понравилось. Это показывает, что работу, которую я проделал, оценивают высоко. Поэтому я не мог отказаться. Работа в ЦСКА меня более чем устраивает. Не возникало никакого желания покинуть клуб, наоборот, хотелось работать с ним как можно дольше. И в то же время каждый тренер мечтает о работе в сборной своей страны.

    У меня нет какой-либо абстрактной философии. Все зависит от того, какие игроки есть у меня распоряжении. Пытаюсь разобраться, что мои игроки могут делать, а что не могут. И исходя из этого строю игровую модель, пытаясь максимально развивать положительные качества игроков и максимально завуалировать отрицательные", – сказал Слуцкий.

    Источник: ФИФА

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    23.01.2016 17:35
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