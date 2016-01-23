«Челси» намерен продать Рамиреса в ближайшее время

Хавбек "Челси" Рамирес, по всей вероятности, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Соглашение между "аристократами" и бразильским игроком было продлено в октябре минувшего года, тем не менее, лондонцы намерены расстаться с Рамиресом по причине намечающейся в команде перестройки. Сообщается, что полузащитник входит в сферу интересов "Баварии" и "ПСЖ".

В текущем розыгрыше АПЛ Рамирес появлялся на поле в 12-ти матчах, в которых забил два гола.