Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» намерен продать Рамиреса в ближайшее время

    Хавбек "Челси" Рамирес, по всей вероятности, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Соглашение между "аристократами" и бразильским игроком было продлено в октябре минувшего года, тем не менее, лондонцы намерены расстаться с Рамиресом по причине намечающейся в команде перестройки. Сообщается, что полузащитник входит в сферу интересов "Баварии" и "ПСЖ".

    В текущем розыгрыше АПЛ Рамирес появлялся на поле в 12-ти матчах, в которых забил два гола.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2016 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Osmann 23 января 2016, 17:48

      Трансферная политика Челси Бессмысленная и беспощадная

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11