Хиддинк: «Чех – образец профессионализма»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился мнением об игре бывшего голкипера синих Петра Чеха, ныне выступающего за "Арсенал".

"Петр был и остается очень целеустремленным, амбициозным и обстоятельным в работе. Я помню, мы работали вместе, и он смотрел на монитор, думал о том, как стоял игрок, когда бил по мячу. Он всегда отслеживает стандарты и наблюдает, как игрок ставит ногу, как он будет бить, внешней или внутренней стороной, куда полетит мяч, закрутит он его вправо или влево. Такие вратари, пока они находятся в отличной физической форме, могут играть на высочайшем уровне много лет. Он образец профессионализма. Он уже доказал, что он один из лучших в мире", – отметил Хиддинк.