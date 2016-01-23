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    Хиддинк: «Чех – образец профессионализма»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился мнением об игре бывшего голкипера синих Петра Чеха, ныне выступающего за "Арсенал".

    "Петр был и остается очень целеустремленным, амбициозным и обстоятельным в работе. Я помню, мы работали вместе, и он смотрел на монитор, думал о том, как стоял игрок, когда бил по мячу. Он всегда отслеживает стандарты и наблюдает, как игрок ставит ногу, как он будет бить, внешней или внутренней стороной, куда полетит мяч, закрутит он его вправо или влево. Такие вратари, пока они находятся в отличной физической форме, могут играть на высочайшем уровне много лет. Он образец профессионализма. Он уже доказал, что он один из лучших в мире", – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    23.01.2016 16:26
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 23 января 2016, 19:15

      ...который Челси пр*срали...!!!

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