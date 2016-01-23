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    Бабаев: «Надеемся, что Еременко начнет работу в общей группе со второго сбора»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал физическое состояние хавбека Романа Еременко, отметив, что возвращение игрока в общую группу должно состояться на втором сборе армейцев. Напомним, Еременко с конца октября не принимал участия в матчах ЦСКА по причине паховой грыжи.

    "План лечения был выполнен. Надеемся, что Роман начнет работу в общей группе со второго сбора", – сказал Бабаев.

    Начало второго сбора красно-синих, который пройдет там же – в Кампоаморе, – запланировано на 25-е января.

    Источник: ТАСС

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    23.01.2016 16:14
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