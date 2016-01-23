Бабаев: «Надеемся, что Еременко начнет работу в общей группе со второго сбора»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал физическое состояние хавбека Романа Еременко, отметив, что возвращение игрока в общую группу должно состояться на втором сборе армейцев. Напомним, Еременко с конца октября не принимал участия в матчах ЦСКА по причине паховой грыжи.

"План лечения был выполнен. Надеемся, что Роман начнет работу в общей группе со второго сбора", – сказал Бабаев.

Начало второго сбора красно-синих, который пройдет там же – в Кампоаморе, – запланировано на 25-е января.