Жоаозиньо: «Если вызовут в сборную России, сбудется моя мечта»

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассказал, как идет процесс получения им российского гражданства.

"Мы ждем последних документов из Бразилии, которые должны закрыть вопрос. Пока все не решится, я не хотел бы угадывать точные даты…

Давайте честно. В первую очередь, я хочу сделать хорошо своему второму дому, "Краснодару". Люди очень много для меня сделали, поэтому мне важно стать россиянином, чтобы не подходить под лимит на легионеров. Во-вторых, я живу в России пять лет, учу язык, знакомлюсь с традициями – и мне все нравится. Я хочу здесь жить и остаться после завершения карьеры. Если мне когда-то предложат остаться в Краснодаре и работать в клубе – это будет великолепно.

Я получаю гражданство для "Краснодара" и для себя. Но если меня вызовут в сборную России, то сбудется мечта, я буду счастлив сыграть за нее. Если нет – я буду продолжать болеть за эту команду на Евро, на чемпионате мира и во всех других матчах", – заявил Жоаозиньо.