Ракитич: «Хотел бы увидеть в сборной Хорватии Месси»

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что хотел бы увидеть в составе сборной Хорватии своего одноклубника Лионеля Месси.

– Можете выбрать из нынешнего состава "Барселоны" кого-то одного для сборной Хорватии?

– В "Барселоне" много великолепных игроков. У нас одна из лучших линий защиты в испанской лиге и фантастические полузащитники. Ну, а линия нападения "Барселоны", пожалуй, самая грозная в мире. Но для меня ответ на вопрос очевиден – это Месси. Думаю, он величайший футболист, когда-либо ступавший на поле, и играть вместе с ним – большая честь. Он заслужил пятый "Золотой мяч". Не думаю, что мы когда-нибудь еще увидим человека, достигшего таких высот в футболе. В ближайшие 50 лет точно.