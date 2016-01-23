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    Аленичев: «Не рассматриваем вариант с Кокориным»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев развеял слухи о том, что форвард "Динамо" Александр Кокорин является трансферной целью его клуба.

    – Рассматривали ли кандидатуру Кокорина?

    – Нет. Саша же как-то сказал, что "Спартак" – не его клуб, он не придет сюда. Читал это сам, там было много эпитетов – только не "Спартак". И Кокорина мы не рассматривали вообще.

    – Удивлены жалобой Мовсисяна на то, что чем лучше он играл, тем хуже к нему относились? Он, впрочем, имел в виду прессу.

    – К Юре и я лично, и в команде относились хорошо. Не могу комментировать его слова, потому что могли не так перевести. Но если он все же имел в виду клуб, то узнать об этом неприятно.

    – Была информация, что Ромуло хотел бы уйти.

    – Нет, это неправда. Он всем доволен, уходить не хочет, – сказал Аленичев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.01.2016 11:34
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 15:04

      Не нужен он!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 14:15

      Нет и слава Богу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 23 января 2016, 11:45

      Футболисты еще те балоболы. Широков говорил, что не перейдет в "Спартак". Вуаля, где он сейчас? Глушаков говорил, что ненавидит красно-белых. Где он? В "Спартаке", за трофеями пошел, ага.

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