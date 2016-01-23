Аленичев: «Не рассматриваем вариант с Кокориным»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев развеял слухи о том, что форвард "Динамо" Александр Кокорин является трансферной целью его клуба.

– Рассматривали ли кандидатуру Кокорина?

– Нет. Саша же как-то сказал, что "Спартак" – не его клуб, он не придет сюда. Читал это сам, там было много эпитетов – только не "Спартак". И Кокорина мы не рассматривали вообще.

– Удивлены жалобой Мовсисяна на то, что чем лучше он играл, тем хуже к нему относились? Он, впрочем, имел в виду прессу.

– К Юре и я лично, и в команде относились хорошо. Не могу комментировать его слова, потому что могли не так перевести. Но если он все же имел в виду клуб, то узнать об этом неприятно.

– Была информация, что Ромуло хотел бы уйти.

– Нет, это неправда. Он всем доволен, уходить не хочет, – сказал Аленичев.