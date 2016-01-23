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    Дзюба: «Португальским матом я владею в совершенстве»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба доволен атмосферой в команде. По словам футболиста, он успел найти общий язык со всеми одноклубниками.

    — Уже три человека сказали, что после ухода Тимощука вы — главный по вопросам атмосферы в коллективе.

    — Спасибо ребятам, мне это льстит! Но мы просто все общительные. Понятно, что мой рот, наверное, в плане разговоров отдыхает меньше всех. Люблю пошутить, и если находятся люди, которые поддерживают юмор, то почему нет? Это залог хорошей атмосферы, это помогает перенести трудовые будни. Хотя у нас много веселых ребят, не я один.

    — Объясните, как вы в жизни общий язык находите? Халк знает 20 русских слов, вы — 20 португальских. Этого достаточно?

    — Ну, кстати, португальским матом я владею в совершенстве, могу экзамен сдавать! Наверное, громко будет сказать, что это какая-то химия, но мы друг друга действительно отлично понимаем.

    Я вообще со всеми нашел общий язык. У меня замечательные отношения с Нету, с Ломбертсом, с Гараем, с Хави Гарсией, с Кришито, с Данни. Я поражен тому, насколько они классные! И это правда, я не вру. Если бы был кто-то козлом, я бы так и сказал, но таких нет.

    С Халком мы просто больше всего взаимодействуем на поле, всегда на передовой и отлично понимаем друг друга. Трудно даже сказать, как. Мимика, разговоры. Его 10 английских слов, мои 10 португальских, его 2-3 русских. Можно объясниться. Наверное, я его чувствую. Знаю, что он будет сейчас делать на поле, куда прийти и у него, наверное, то же самое по отношению ко мне, – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.01.2016 11:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 24 января 2016, 06:13

      Почитаеш коменты горе-болельщиков,возникает вопрос,а умные тут водятся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 23 января 2016, 15:48

      дзюба.если-бы кто-то был козлом я так-бы и сказал.а так козел лишь я

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 23 января 2016, 14:42

      Дзюба: «Халк напал сзади и попробовал провести какой-то прием»
      -----------------------
      --------
      без комментариев ,а то тут дети есть....

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg 23 января 2016, 14:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот дебил ппц) да на португальском тоже пару слов матом,как и на английском)!!! ты овен русский мат для начала выучи, там мозгов то у бедного хватит ?))

      -5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 14:30

      А не заняться ли Дзюбе политической журналистикой, а? Вот где козлиное поголовье.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 января 2016, 14:29

      Уж кто и козёл в Зените, то это сам Дзюба! Спасибо, конечно, ему за годы, но всё-таки он в Зените - инородное тело

      -1
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 23 января 2016, 13:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюба пидор

      -6
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 23 января 2016, 12:43

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      Похоже твой рот не отдыхает не только от разговоров

      -8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 12:38

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      Интересная вещь связана с игроками зенита...
      Долгополов убивает сою жену, Аршавин выгоняет свою жену с четырьмя детьми, Кержаков сажает свою жену в психушку, Дзюба на глазах своей жены занимается любовью с журналисткой Орзул...( а теперь еще любовь с хулком)).

      -6
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > REDWHITE_ 23 января 2016, 12:44

      Институт семьи по-невски)

      -1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > REDWHITE_ 23 января 2016, 15:51

      под хвостиком балуеться противный вот и мужики шарахались

      -2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 23 января 2016, 12:33

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      чет больно нежно дзюба о халке рассказывает, уже в 3 интервью это заметил

      -6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Raxor 23 января 2016, 12:40

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      за дзюбой давно уже заметили этот грешок))
      поэтому в Спартаке, мужики от него и шарахались))

      -7
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